Путин сделал замечание американскому журналисту

Президент России Владимир Путин сделал замечание корреспонденту NBC News и модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Киру Симмонсу. По словам президента, журналист неправильно понял его слова в интервью Financial Times.
Симмонс напомнил, что в интервью Путин якобы спрогнозировал конец либеральной демократии и, соответственно, конец для бизнеса на Западе. Глава государства отметил, что такого он не говорил. «Я не говорил того, что вы сейчас сказали. <…> Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идёт подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — приводит слова президента RT.
Путин пояснил, что в интервью он сказал о том, что либеральная демократия не может считаться единственно верным политическим режимом и навязывать её нельзя, напоминает агентство Nation News.
Во время этого же пленарного заседания президент России назвал главную ошибку американских властей. Он добавил, что все же рассчитывает на улучшение отношений между Россией и США.