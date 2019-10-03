В Мозамбик [страна на Юго-Востоке Африки] прибыла группа российских наемников из ЧВК Вагнера и военная техника, чтобы помочь местному правительству в войне против джихадистов. Об этом сообщила газета британская газета The Times.
Как сообщает издание, речь идет о группе из 200 наемников и трех ударных вертолетах. Они будут оказывать учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо, которая наиболее сильно пострадала от боевиков. За последние пару лет они сожгли в регионе несколько деревень и убили сотни людей.
За этот контракт, пишут журналисты, «вагнеровцы» конкурировали с основателем частной охранной компании из Blackwater из США. На этом фоне СМИ вспоминают визит президента Мозамбика Филипе Ньюси в Москву в августе этого года. Тогда глава африканского государства сообщил о новом этапе в отношениях с российской стороной.