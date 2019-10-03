Канал РПЦ проиграл шоу Скабеевой премию ТЭФИ

Программа Ольги Скабеевой получила ТЭФИ
Программа «60 минут», которую на телеканале «Россия 1» ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, получила премию ТЭФИ.
Награда получена в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма», на которую также претендовали «Следы Империи», выходящие на православном канале «Спас», и «ПРАВ! ДА?» на ОРТ, пишет РИА «Новости».
«Спас», напомним, является первым общественным православным телеканалом, который начал вещать еще в июле 2005 года. Основным собственником является Московская патриархия.