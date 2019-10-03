СМИ: у Боярского серьезные проблемы со здоровьем

Народный артист Михаил Боярский может страдать из-за болезни сердца. Ранее он заезжал в аптеку и покупал лекарства. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на фармацевта из аптеки.
«Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Даже не смог стоять, у него тряслись руки. Купил сердечные препараты и свое постоянное лекарство», — рассказала сотрудница аптеки. Отмечается, что именно из-за плохого самочувствия Боярский мог припарковаться в неположенном месте.
Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ кадров, где видно, как некий автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из машины выходит похожий на артиста Михаила Боярского человек, напоминает агентство Nation News. При этом в ведомстве уточнили, что ответственность за нарушение ПДД понесет неправильно припарковавшийся водитель автомобиля, а не его владелец, так как нарушение было зафиксировано на неаккредитованное средство видеорегистрации.
Инцидент произошел на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Сам актер свою причастность к нарушению правил дорожного движения отрицает. Боярский заявил, что в тот день находился за городом, передает телеканал 360.