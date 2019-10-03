02 октября 2019

Россияне, пережившие 90-е, могут получить льготы

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Киберфест 2018.
«Перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, считает депутатФото: Марина Молдавская © URA.RU

Новая льготная категория граждан под названием «жертвы перестройки» может появиться в России. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания», — цитирует RT слова Чернышева. Депутат считает, что этой категории населения положены «различные льготы и субсидии», так как «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, в которой пострадали миллионы людей. Чернышев указывает, что в первую очередь удар приняли на себя граждане, которым в эти годы было 25-45 лет.

Депутат подчеркнул, что в итоге в стране рухнула рождаемость и выросла смертность. А те, кому удалось пережить это тяжелое время, получили различные хронические заболевания. Все это, по мнению Чернышева, говорит о необходимости социальной поддержки для этой категории граждан. О каких именно льготах и субсидиях идет речь, не уточняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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