Врачи пермской больницы уже написали заявления об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми врачи-неонатологи больницы №6 заявили о своем намерении уволиться из-за отсутствия оплаты переработки. Видеообращение медиков опубликовано на youtube-канале «Альянс врачей».

«Мы были вынуждены отказаться от переработок из-за хронической усталости и отсутствия адекватной зарплаты за нашу непростую работу», — рассказывает в видеообращении заведующая отделением новорожденных Ирина Петров. По ее словам, в отделении нет достаточного количество медперсонала, но, несмотря на это, руководство отказывается оплачивать сверхурочную работу. Заявления об увольнении врачей-неонатологов уже написаны.

При этом, согласно сообщению на официальном сайте Минздрава Пермского края, заявлений на увольнение от неонатологов больницы №6 не поступало, медпомощь в учреждении оказывается в штатном режиме, а сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности.

Аналогичная информация опубликована и в профиле главы краевого Минздрава Оксаны Мелеховой в Instagram. «Ситуация в больнице №6 находится на постоянном контроле Минздрава», — заключила Мелехова.

Ранее травматологи пермской больницы №6 также заявили руководству, что будут работать только на одну ставку, и пожаловались на нехватку кадров и переработки, напоминает телеканал 360.