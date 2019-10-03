Бывший глава «курганской Рублевки» займет неожиданный пост в правительстве

Вадим Шумков (справа) готов доверить Владимиру Архипову важное направление Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Владимир Архипов, экс-глава Кетовского района, который называют «курганской Рублевки», займет пост замгубернатора не по соцполитике, как ожидалось, а по агропромышленному комплексу (АПК). Такую информацию «URA.RU» сообщило сразу несколько источников.

«Он варгашинский, как и губернатор Вадим Шумков, неплохо себя зарекомендовал на посту главы, ему решено доверить важное направление», — обосновал инсайдер. Сам Владимир Архипов не стал комментировать предстоящее назначение.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Архипов покинул пост главы Кетовского района, его место занял экс-депутат курганской думы Виктор Дударев.