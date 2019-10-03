Переход легендарного медиаменеджера к одиозному депутату испугал власть Прикамья

Елена Андреева вернулась в СМИ, возглавив медаихолдинг «Местное время» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В администрации губернатора и правительстве Пермского края испугались возвращения в СМИ бывшего гендиректора ТК «ВЕТТА» Елены Андреевой, сообщают источники «URA.RU», близкие к руководству регионом. Назначение Андреевой на должность директора медиахолдинга «Местное время» породило страхи, утверждают инсайдеры.

«Андрееву с подачи краевых властей убрал новый собственник. Была договоренность, что она больше не вернется в СМИ. Не прошло и года, а она занимает руководящий пост в холдинге, который считают подконтрольным депутату Госдумы Дмитрию Скриванову», — рассказал «URA.RU» инсайдер. Он пояснил, что власть боится мести со стороны Андреевой.

«Она думала уехать в один из южных регионов вместе со своим бывшим замом Яной Кунавиной. Они были готовы даже в платках ходить, как того требует местный обычай. Андреева передумала из-за необходимости ухаживать за своей пожилой матерью», — сообщил источник, близкий к Андреевой. Он уточнил: ей дали понять, что прежние договоренности больше не действуют и она вольна поступать как хочет. «По сути, она вернулась на 12 лет назад, когда стала „поднимать“ ВЕТТУ. Только сейчас задача еще сложнее, а сопротивления от власти больше», — добавил инсайдер.

Андреева отказалась раскрывать «URA.RU» планы, пояснив, что все будет известно ближайшее время. В пресс-службе администрации губернатора также отказались от комментариев.

В медиахолдинг «Местное время» входит телеканал «UTV», радио «Эхо Перми», газета «Звезда», интернет-порталы «ВКурсе» и «Местное время».