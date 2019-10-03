Руководителя главного тюменского онкоцентра занялись следователи

Андрея Кудрякова проверяют на причастность к уголовному делу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Следственный комитет Тюменской области проверяет главу тюменского онкоцентра «Медгород» Андрея Кудрякова на причастность к списанию казенного имущества. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в ведомстве.

«В прокуратуру Тюменской области обратились с подробной жалобой на руководителя «Медгорода», которая в августе была передана в Следственный комитет. Факты будут проверены в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования денежных средств должностными лицами центра «Медицинский город», — рассказали в СК по Тюменской области.

В жалобе сотрудник «Медицинского города» указал на три нарушения, которые, по ее мнению, совершил Андрей Кудряков. Первое связано со списанием попавшего в аварию автомобиля Toyota Prado — якобы первоначально он принадлежал ОКБ№1, а после ухода Андрея Кудрякова был переписан на «Медгород». После авто и вовсе списали. Второе — с приобретением единого центра обработки данных за 26,5 млн рублей. Он поставлялся в департамент здравоохранения, а потом также «ушел» в «Медгород». Он так и не заработал — его списали. По данным жалобы, та же судьба постигла и кондиционер за 1,2 млн рублей, который должен был охлаждать систему.

Как ранее сообщало «URA.RU» в июле этого года на главных бухгалтера и экономиста тюменского «Медгорода» было заведено уголовное дело и предъявлено обвинение в хищении 29 млн рублей. В августе возбудили второе уголовное дело о хищении еще 18,4 млн рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор взял ситуацию с медучреждением под личный контроль.