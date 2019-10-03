Ринат Зиганшин был смещен с должности главы диаспоры сибирских татар Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Диаспора сибирских татар Тюменской области избрала нового председателя. Им стала глава журнала «Яна сулыш» Лейсан Харматуллина, которая сменит занимавшего этот пост 15 лет Ришад Зиганшина. Не все были согласны с таким решением, но недовольных просили не приезжать на мероприятие, рассказал «URA.RU» источник, участвовавший в съезде Национально-культурной автономии (НКА) сибирских татар и татар Тюменской области.

На собрании присутствовал и депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев. По его словам, Зиганшин сам предложил кандидатуру Харматуллиной на этот пост, так как «надо омолаживать состав» НКА. За кандидатуру журналистки проголосовали единогласно.

Но некоторые татары хотели видеть на этом посту имама Руслана Садрутдинова, но его кандидатура даже не выдвигалась. На место главы была предложена Харматуллина. «Часть татар была не согласна с таким решением, их попросили не приезжать на съезд», — поделился источник.

Другой собеседник заявил, что итоги съезда были предрешены. «Все это профанация. Летний скандал с Ринатом Зиганшиным (тогда татары просили областную власть помочь в отставке главы автономии, — прим. ред.) был спровоцирован, чтобы убрать его с должности, на которой последние годы практически ничем не занимался», — рассказал он.