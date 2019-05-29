С просьбой о помощи представители автономий обратились к Александру Моору Фото: Елена Федорова © URA.RU

Председатели тюменских национально-культурных автономий (НКА) татар хотят отставки главы автономии Ришада Зиганшина. Они недовольны его поведением и неучастием в решении проблем. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

С просьбой о помощи представители автономий обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору, вице-губернатору региона Сергею Сарычеву и депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову. Подлинность письма редакции подтвердили несколько председателей совета НКА татар.

«Ни разу со стороны Зиганшина не увидела поддержки в решении проблем. Председатель должен обращать внимание на районы, на людей, а мы даже не можем выступить на заседании: обрывает выступления, не дает ничего сказать. Откровенно хамит, оскорбляет», — отмечает председатель из Аромашевского района Зафура Гизатулина,

Исполнительный директор НКА сибирских татар и татар Тюменской области Тимергали Мирасов заявил, что отчетно-выборочная конференция автономии в последний раз проводилась в 2012 году, совет уже не правомочен.

Помимо смены главы, председатели просят обратить внимание губернатора на то, что комитет по делам национальностей Тюменской области вмешиваются во внутренние дела автономии и всячески поддерживает Зиганшина.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Владислав Чернов посоветовал «URA.RU» обратиться за комментарием в НКА сибирских татар и татар Тюменской области. Говорить об участии комитета в работе автономии он может только после того, как ознакомится с документами.

Получить комментарий в национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области и у Ришада Зиганшина редакции не удалось — они не ответили на звонок.