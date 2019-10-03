02 октября 2019
01 октября 2019

Осужденный за избиение DJ Smash продюсер останется в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, телепнев александр, ванкевич сергей
Сергей Ванкевич (в сером пиджаке) продолжит отбывать наказаниеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Избиение Dj Smash в пермском клубе

Промоутер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), не смог обжаловать отказ на условно-досрочное освобождение. Апелляция рассматривалась судьей Пермского краевого суда Натальей Патраковой.

«Апелляцию оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — пояснили в пресс-службе краевого суда. Пострадавший от рук Ванкевича музыкант Андрей Ширман в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сказал, что «оставит решение суда без комментариев».

Ванкевич отбывает наказание в колонии №8 города Соликамска. Ранее Соликамский городской суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Сергей Ванкевич, а также экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев отбывают наказание за то, что избили музыканта и продюсера Андрея Ширмана. Инцидент произошел в пермском клубе «Дом культуры» в феврале 2018 года. В результате Ширман получил множественные травмы. Дело получило широкий общественный резонанс.

В июле прошлого года виновные в произошедшем получили два года колонии-поселения. Также Ванкевич и Телепнев должны выплатить пострадавшему более 11 млн рублей.

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