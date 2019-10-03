02 октября 2019
01 октября 2019

В тюменской прокуратуре новые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма
В прокуратуре Калининского округа перестановкиФото: Софья Сандурская © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В прокуратуре Калининского округа Тюмени новый руководитель — старший советник юстиции Евгений Кондрашкин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

«Кондрашкин на протяжении восьми лет проработал в Ишиме, это довольно сложный участок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Новый прокурор Калининского округа начинал карьеру в 1999 году с должности следователя в этом же округе. В прокуратуру пришел в 2001 году, на должность следователя прокуратуры Ленинского округа. После этого служил в областном ведомстве, Вагае и Ишиме, где в 2011 году стал межрайонным прокурором. Награжден знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Занимавший эту должность ранее Денис Губский ушел на повышение в аппарат прокуратуры Тюменской области на должность начальника отдела управления.

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