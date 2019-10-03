Экс-министр экономики РФ направил к психиатру депутата, предложившего льготы «жертвам перестройки»

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85-летие со дня рождения Бориса Ельцина в одноименном Центре. Екатеринбург, нечаев андрей
Андрей Нечаев назвал предложение о введение новой льготной категории «глупой шуткой»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову, предложившему создать льготную категорию граждан «жертвы перестройки», стоит обратиться за психиатрической помощью. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Мне кажется, что надо индивидуально депутата включить в чсило „жертв“ и оплачивать ему психиатрическую помощь», — высказался он. Нечаев отметил, что предложение о создании новой льготной категории выглядит как «глупая шутка». Он подчеркнул, что в «жертвы перестройки» попадет большая часть россиян.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что считает инициативу «ерундой» и «деструктивным предложением», передает «Национальная служба новостей». Ранее Чернышев предложил установить «различные льготы и субсидии» для граждан РФ, переживших 1990-е годы. По его словам, во время «перестройки» пострадали миллионы людей, и они нуждаются в господдержке, сообщает агентство Nation News.

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