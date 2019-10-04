Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков опубликовал редкие снимки времен войны в Чечне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии, свидетельствующие о его участии в войне в Чечне в 1990-х годах.

«Друг прислал фотографии из далёкого 1995-го (которые у меня пропали в 14-м). Август—сентябрь, две — под Шали, еще две — в Урус-Мартановском районе, недалеко от аула Рошни-Чу. С того времени я еще как изменился… Тогда снаряды ОФ-240 почти играючи ворочал… (натренировался за полгода)., а теперь, наверное — один раз подниму — и сразу слягу с поясницей на трое суток… И в остальном со здоровьем — все также», — прокомментировал он опубликованные снимки, отдельно подчеркнув тот факт, что раньше данные фото никогда нигде не публиковались.

Согласно данным из открытых источников, с 1998 года по 2005 год Стрелков служил в частях специального назначения ФСБ России: с 1998 года — в Дагестане, а c 1999 года — в Чечне. По словам российского правозащитника Александра Черкасова, председателя совета правозащитного центра «Мемориал», Игорь Стрелков в 2001 году служил в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ (ныне 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения) в окрестностях села Хаттуни Веденского района Чечни. В 2013 году Стрелков уволился из ФСБ в звании полковника.