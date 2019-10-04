03 октября 2019

«Аэрофлот» запустил конкурс, в котором россияне могут открыть для себя удивительные уголки страны

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Аэрофлот проводит для россиян фотоконкурс «Россия удивляет»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила фотоконкурс «Россия удивляет». Подписчики официальной страницы компании в Instagram могут разместить у себя в соцсетях снимки и видеозаписи с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Призом для победителей станут билеты в любой город России, входящий в маршрутную сеть «Аэрофлота».

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», конкурсной работой может стать любой снимок с изображением красоты природы, городской или сельской достопримечательности, новые мосты и театры, фонтаны или набережные. «Всё, что может приятно удивить человека, посетившего этот город или поселок», — отметили в авиакомпании.

По условиям конкурса участники должны опубликовать фотографии, при этом обязательно поделиться своими впечатлениями от этого места и указать хештеги конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот. Завершится конкурс 6 октября, оценивать работы будут сотрудники авиакомпании путем тайного голосования.

«Уже сейчас по хештегу #РоссияУдивляет более 10 тысяч фото и видео с необыкновенными, яркими, неповторимыми видами из самых разных уголков нашей страны», — отмечается в Instagram «Аэрофлота». В соцсети и на официальном сайте авиакомпании можно узнать подробности конкурса.

Итоги планируется подвести 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram. «Главный приз — сертификат на два лица на перелет туда-обратно экономклассом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота», — рассказали в авиакомпании.

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