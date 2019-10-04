«Аэрофлот» запустил конкурс, в котором россияне могут открыть для себя удивительные уголки страны

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила фотоконкурс «Россия удивляет». Подписчики официальной страницы компании в
Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», конкурсной работой может стать любой снимок с изображением красоты природы, городской или сельской достопримечательности, новые мосты и театры, фонтаны или набережные. «Всё, что может приятно удивить человека, посетившего этот город или поселок», — отметили в авиакомпании.
По условиям конкурса участники должны опубликовать фотографии, при этом обязательно поделиться своими впечатлениями от этого места и указать хештеги конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот. Завершится конкурс 6 октября, оценивать работы будут сотрудники авиакомпании путем тайного голосования.
«Уже сейчас по хештегу #РоссияУдивляет более 10 тысяч фото и видео с необыкновенными, яркими, неповторимыми видами из самых разных уголков нашей страны», — отмечается в Instagram «Аэрофлота». В соцсети и на официальном сайте авиакомпании можно узнать подробности конкурса.
Итоги планируется подвести 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram. «Главный приз — сертификат на два лица на перелет туда-обратно экономклассом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота», — рассказали в авиакомпании.