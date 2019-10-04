В Москве уже почти неделю продолжается голодовка рабочих местного мельничного комбината. Поводом для протестной акции стало то, что работникам предприятия на протяжении года не платили зарплату.
Как следует из видеообращения сотрудников комбината, на протестную акцию протеста сотрудников и рабочих комбината сподвигла годичная невыплата заработной платы. По словам участников акции, дирекция комбината должна каждому сотруднику от 300 до 500 тысяч рублей. Сумма долга составляет около 75 млн рублей перед 230 сотрудниками и рабочими, из них в голодовке участвуют около 50 человек. Акция длится уже четвертый день и останавливаться рабочие не собираются.
«Наши требования не изменились, мы требуем выплаты зарплаты за 12 месяцев с процентами… Мы просим вашей помощи и поддержки», — цитирует «
Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила, что взяла «опасную с социальной точки зрения» ситуацию под контроль. «Это не мой округ, но тем не менее я подключилась к этой ситуации, так как считаю, что ситуация крайне сложная и она опасна с социальной точки зрения. Здесь голодают 60 человек, голодают они с 30 сентября. Это не шантаж, это акт отчаяния, потому что они в течение года ведут переговоры, они действительно добросовестно работали на своем предприятии», — цитирует депутата агентство «Москва». Метлина отметила, что проблему приходится решать «буквально в ручном режиме».