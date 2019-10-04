Россияне признались, сколько денег им нужно для счастья

Жители страны определились с доходом, благодаря которому будут чувствовать себя счастливыми Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Среднестатистическому россиянину для счастья нужна 161 тысяча рублей в месяц. Как отмечает сервис по поиску работы Superjob, запросы россиян растут с увеличением их уровня фактического дохода. Больше всего денег хотят получать москвичи.

Как следует из опроса, мужчины, чтобы чувствовать себя счастливыми, хотят получать ежемесячный доход в сумме 181 тысячу рублей, женщинам нужно меньше — 138 тысяч рублей. Молодежи (до 24 лет), чтобы чувствовать себя абсолютно счастливыми, нужно 118 тысяч рублей. Самые большие запросы в возрастной группе от от 35 до 44 лет — 172 тысячи рублей. Исследователи отмечают, что запросы россиян растут с увеличением их уровня фактического дохода. например, если человек получает зарплату до 30 тысяч рублей. то он будет счастлив с суммой в 117 тысяч, зарплата от 30 до 50 тысяч предполагает, что «счастливый» доход должен быть не менее 137 тысяч, зарабатывающие от 80 тысяч рублей хотят ежемесячно иметь не менее 238 тысяч рублей.

Уровень «счастливого дохода» также зависит от проживания респондентов. Москвичам надо для счастья 212 тысяч рублей в месяц, жители дальнего Востока согласились на сумме 205 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге люди скромнее — им хватит 165 тысяч рублей ежемесячного дохода. Меньше всего денег для счастья хотят жители Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч россиян старше 18 лет в 449 населенных пунктах страны.