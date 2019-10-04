Бывший глава «курганской Рублевки» пожаловался в суде, что из-за домашнего ареста спит на кухне

Светлана Шарапова дала показания в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков пожаловался в суде, что из-за домашнего ареста спит на кухне. Следователи требовали изменить меру пресечения на время следствия и поместить его в СИЗО, однако рассмотрение дела снова отложили, передает корреспондент «URA.RU».

Претензии к Носкову возникли из-за того, что браслет, который следит за его перемещениями, показал, что он выходил из дома. Обвиняемый заявил, что дело в плохой работе оборудования и он вынужден спать на кухне, чтобы не удаляться от прибора, который ловит сигналы браслета. Показания в суде дала начальник межмуниципального отдела УФСИН Светлана Шарапова. «27 сентября тестировали оборудование. Оно показало свою работоспособность. Да, в дальних комнатах сигнал был слабее. Но мы не запрещали Носкову передвигаться по дому», — сообщила Шарапова. Она добавила, что обращалась в следственные органы, требуя ужесточить меру пресечения Носкову.

В суд обвиняемый пришел с вещами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и расследуется с помощью сотрудников регионального УФСБ. Нарушения выявлены при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе строительства водопровода в селе Кетово.

Носков был задержан 19 сентября. Ранее экс-чиновника уже признали виновным в получении трех взяток по 100 тысяч рублей в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.