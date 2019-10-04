В ямальском городе школьников отправляют домой

Дети перешли на дистанционное обучение до 11 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитанники школы № 5 в Надыме (ЯНАО) перешли на дистанционное обучение из-за новых случаев заболевания пневмонией. Распоряжение о карантинных мерах было подписано главным санитарным врачом Надымского района Иваном Власовым. Ранее в городе из-за карантина закрыли школу № 3.

В общей сумме в Надыме было зарегистрировано семь случаев внебольничной пневмонии: три в школе № 5 и еще четыре в школе № 3. В последней карантин ввели 1 октября. Сейчас в обоих образовательных учреждениях принимают необходимые противоэпидемические меры: дезинфицируют помещения и вентиляционные системы. Учебный процесс у школьников до 11 октября будет проходить в дистанционном формате — через портал «Сетевой город. Образование», сообщает телерадиокомпания «Надым».

По информации надымского управления Роспотребнадзора, на территории муниципалитета эпидемиологический порог не превышен, ситуация по заболеваемости находится под контролем.

Получить оперативный комментарий в окружном управлении Росприроднадзора «URA.RU» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».