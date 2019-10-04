03 октября 2019
02 октября 2019

В ямальском городе школьников отправляют домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, класс, школьный класс, каникулы, школьные парты, карантин в школе, пустые парты
Дети перешли на дистанционное обучение до 11 октябряФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитанники школы № 5 в Надыме (ЯНАО) перешли на дистанционное обучение из-за новых случаев заболевания пневмонией. Распоряжение о карантинных мерах было подписано главным санитарным врачом Надымского района Иваном Власовым. Ранее в городе из-за карантина закрыли школу № 3.

В общей сумме в Надыме было зарегистрировано семь случаев внебольничной пневмонии: три в школе № 5 и еще четыре в школе № 3. В последней карантин ввели 1 октября. Сейчас в обоих образовательных учреждениях принимают необходимые противоэпидемические меры: дезинфицируют помещения и вентиляционные системы. Учебный процесс у школьников до 11 октября будет проходить в дистанционном формате — через портал «Сетевой город. Образование», сообщает телерадиокомпания «Надым».

По информации надымского управления Роспотребнадзора, на территории муниципалитета эпидемиологический порог не превышен, ситуация по заболеваемости находится под контролем.

Получить оперативный комментарий в окружном управлении Росприроднадзора «URA.RU» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».

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