03 октября 2019

Участника рейдерских захватов овощебазы №4 и «Белка-маркета» обвинили в убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, горбунов александр
Александр Горбунов скрылся от преследования в ИзраилеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандальная овощебаза № 4

Уральский бизнесмен Александр Горбунов, причастный к историям рейдерских захватов оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет» в Екатеринбурге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах.

«Горбунова обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (заказное убийство)», — рассказал инсайдер. По его данным, речь идет о событиях почти 10-летней давности. Дело расследует 4-е следственное управление Следственного комитета России.

По данным другого источника агентства, Горбунов уже покинул страну и через Казахстан улетел в Израиль, объясняя это тем, что его больная мать нуждается в лечении.

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Обвинения Горбунову могут быть связаны с экстрадицией из Чехии в Екатеринбург летом 2019 года Виктора Калина по прозвищу Джигит, который считался правой рукой (по части криминала) экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного почти на 20 лет.

«Калин, находясь в СИЗО№1 Екатеринбурга, мог начать давать показания. Однако, Горбунов считается членом вражеской для контеевских команды: долгое время именно он обеспечивал силовую поддержку администрации Русиной на овобщебазе №4», — уточняет инсайдер «URA.RU».

Показания на Горбунова мог начать давать и экс-замначальника ИК-2 Михаилов Белоусов, сам отбывающий наказание за организацию пыток в колонии.

В 4-м следственном управлении отказались комментировать ход расследования по делу Горбунова.

Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург
Александр Горбунов — во время одной из последних попыток захвата 4-й овощебаза…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург
… когда на нее пыталась зайти арбитражный управляющий из Санкт-Петербурга Ирина Макарова (слева)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург
Именно Горбунов разруливал ситуацию и не допустил столкновений: его беспрекословно слушались все спортсмены и боевики
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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