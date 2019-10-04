Кремль будет спасать средний класс, исчезающий из-за рождения детей

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При рождении детей у россиян сокращаются доходыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские власти получают сигналы о том, что у жителей страны падают доходы после рождения детей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что существуют механизмы, которые призваны избавить россиян от бедности.

«Многие явления были давно приняты во внимание, и существует целый набор мер для повышения доходов населения», — сказал Песков. Представитель Кремля также заметил, что российское правительство будет учитывать в своей работе исследование Высшей школы экономики, обратившее внимание на проблему.

Ранее ВШЭ опубликовала исследование о том, что в России пять лет сокращаются доходы среднего класса. Также экономисты пришли к выводу, что всем характеристикам среднего класса соответствуют лишь 7% населения, а также люди могут заметно обеднеть, если заведут ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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