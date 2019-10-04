Бывший заместитель главы Кургана подозревается в растрате 40 млн рублей

Экс-замглавы Кургана Андрею Нелюбину грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-заместитель главы Кургана по развитию городского хозяйства Андрей Нелюбин подозревается в растрате и неуплате налогов. Претензии силовиков возникли в период его работы директором МУП «Специализированное дорожное предприятие». Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что дело вскоре передадут в суд.

Вместе с Нелюбиным в обвинении фигурирует и бухгалтер компании. «Обвиняемые создали две коммерческие организации, учредителями которых выступали их близкие родственники. С 2011 по 2015 год они оформили фиктивные документы о покупке стройматериалов у одной из аффилированных организаций на сумму более 6,5 млн рублей», — говорится в релизе ведомства.

По данным следствия, муниципальная компания по завышенным ценам арендовала технику у организации, которая была подконтрольна подозреваемым. Через другие аффилированные компании обвиняемые за счет МУП покупали битум по ценам выше рыночных. Общий ущерб муниципальному бюджету составил 40 млн рублей. При этом экс-директор не перечислил налогов на доходы физлиц почти на 16 млн рублей.

Материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Курганский городской суд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Андрей Нелюбин работал заместителем главы Кургана по развитию городского хозяйства в 2017 году. В должности он проработал меньше года.