Ваенге, затравившей бабушку-блогера из Тюмени, напомнили о больших зарплатах артистов

Певицу Елену Ваенгу раскритиковали за то, что она затравила начинающего блогера из Тюмени — пенсионерку Ольгу Ивановну — якобы та нечестно зарабатывает деньги. Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что бабушка может рекламировать, что угодно. Он также напомнил о высоких гонорарах артистов, которые несопоставимы с пенсиями и зарплатами россиян.
Соседов признался, что ему даже сложно поверить в то, что Ваенга могла написать такое. «Я не знаю, что там Лена пишет в Instagram, я не читал. Но бабушка имеет свое законное римское право рекламировать любые носки, любую продукцию. И наоборот это замечательно, что в ее в Instagram есть реклама», — сказал Соседов.
Он отметил, что тюменская бабушка имеет маленькую пенсию по сравнению с гонорарами Ваенгы. «Наши артисты живут в совершенно другой стране. Они живут в России, но для них это другая страна. Не та, в которой живем мы все, зрители, поклонники, другие люди. Они зарабатывают огромные гонорары на корпоративах, концертах и так далее, несопоставимые с зарплатами, пенсиями других людей», — уверен эксперт. Он также отметил, что бабушка тоже могла на своей странице возмутиться гонорарами артистов. «И будет права во многом», — сказал критик.
Ранее певица оставила под постами бабушки гневные комментарии и опубликовала в своем профиле фото страницы тюменки. «Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала к посту Ваенга. Позже о конфликте сообщила дочь пожилой женщины — блогер Ирина Лилло. Она призвала своих подписчиков поддержать маму.