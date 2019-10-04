Ваенга затравила бабушку-блогера из Тюмени

Певица Елена Ваенга публично нелицеприятно высказалась о начинающем блогере в Instagram — Ольге Ивановне, пожилой женщине из Тюмени. В частности Ваенга обвинила бабушку в обмане, отметив, что тюменка нечестно зарабатывает деньги в соцсети.
Певица не только оставила под постами пожилой женщины гневные комментарии, но и опубликовала в своем профиле фото страницы жители Тюмени. «Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала к посту певица. Блогер Ольга Ивановна решила не отмалчиваться и высказалась о критике. «Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером», — написала пенсионерка.
Позже о конфликте сообщила дочь пожилой женщины — известный блогер Ирина Лилло, которая призвала своих подписчиков поддержать ее маму. После этого Елена Ваенга закрыла общий доступ к своей странице. Администратор Ваенгы Ксения Антипова сказала «URA.RU», что никаких комментариев по этой теме не будет.