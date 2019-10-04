Ваенга затравила бабушку-блогера из Тюмени

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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Елена Ваенга обвинила пенсионерку-блогера в обманеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Певица Елена Ваенга публично нелицеприятно высказалась о начинающем блогере в Instagram — Ольге Ивановне, пожилой женщине из Тюмени. В частности Ваенга обвинила бабушку в обмане, отметив, что тюменка нечестно зарабатывает деньги в соцсети.

Певица не только оставила под постами пожилой женщины гневные комментарии, но и опубликовала в своем профиле фото страницы жители Тюмени. «Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала к посту певица. Блогер Ольга Ивановна решила не отмалчиваться и высказалась о критике. «Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером», — написала пенсионерка.

Позже о конфликте сообщила дочь пожилой женщины — известный блогер Ирина Лилло, которая призвала своих подписчиков поддержать ее маму. После этого Елена Ваенга закрыла общий доступ к своей странице. Администратор Ваенгы Ксения Антипова сказала «URA.RU», что никаких комментариев по этой теме не будет.

Ранее певица Елена Ваенга нелестно высказалась и о журналистах, которые сообщили о ее болезни.

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Здравствуйте, мои дорогие! ? Для меня вы стали по настоящему дорогими и близкими людьми! Вчера я в этом убедилась! ? Все было как обычно, солнечный день, хорошее настроение. Я выпустила пост и стала отвечать на комментарии. Один комментарий просто резанул по глазам. Через множество многоточий, которые были в тексте, я не сразу поняла его смысл. Он был адресован не только мне, задета была и моя дочь, авторство моей странички приписано менеджеру. Оправдываться я даже и не хотела, но ответила: “Если вы считаете, что я не сама пишу тексты, тогда и выпечку делает за меня мой менеджер?” ? Позже я увидела от кого этот комментарий и не могла поверить своим глазам. Вы уже знаете кто его написал. Да, это был комментарий от певицы Елены Ваенги. С ней я абсолютно не знакома и никогда не пересекалась. Но я быстро про неё забыла, продолжила отвечать на комментарии. ? Но не тут то было! До сих пор не укладывается в голове , чем могла я привлечь внимание знаменитой певицы? Она ведь не успокоилась одним комментарием. Разместила у себя в аккаунте мое фото и стала такие нелестные слова писать! Не буду пересказывать, наверняка все это вы читали. ? Я не могу понять почему мишенью она выбрала меня, простого человека. Для чего это ей надо? Пиар? Но есть другие способы и возможности. Может, у неё проблемы, и я подвернулась ей под горячую руку, есть на ком выместить? Не могу найти ответа на этот вопрос. ? В переписке с подписчиками она написала, что у меня стол, который не может позволить себе обычный пенсионер, будто я кого-то обманываю или что-то у кого-то украла. А ведь стол у меня такой хлебосольный, потому что практически все со своего огорода, в который я вкладываю кусочек своей души! ? Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером. И лучше ей вообще не знать этого. От такого человека никакого понимания , поддержки да даже добрых слов не дождёшься. А ведь она сама мать и у неё есть МАМА. ? А вам, дорогие мои подписчики, ещё раз большое спасибо за поддержку, за то что вы у меня есть. Вы вернули меня к полноценной жизни. Благодаря каждому из вас я медленно, но верно иду к полному восстановлению! ?

Публикация от Ольга Ивановна | Тюмень (@babushka.inostranka)

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