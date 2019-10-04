Востоковед объяснил задержание российской журналистки в Иране

Российская журналистка, которую задержали в Тегеране по подозрению в шпионаже нарушила закон Ирана. Таким мнением с «URA.RU» поделился президент «Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами» Вячеслав Матузов.
«Я думаю, что она должна была знать законы этой страны (Ирана — прим. ред.), в которую она въезжала. Никому ни при каких условиях нельзя нарушать закон: ни журналисту, ни дипломату, ни обычным гражданам», — заявил Матузов. Он пояснил, что въезд в Иран с израильской визой действительно запрещен. «Когда она приехала в Тегеран с израильской визой — она должна была понимать, что нарушает закон. Если израильская виза стоит — в арабских странах появляться просто запрещено. Еще лет пятнадцать назад в Дубае на моих глазах арестовали человека с визой Израиля», — пояснил востоковед.
По словам эксперта, журналистку все-таки отпустят. «Я надеюсь, что наше посольство и МИД России поработает над этим вопросам, и девушка будет отпущена. Но вся ответственность лежит на ней», — заключил Матузов.
Как писало ранее «URA.RU», в Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах. Ее бывший муж журналист Борис Войцеховский заявил, что ее могли задержать из-за визита в Израиль пятнадцатилетней давности, пишет «Национальная служба новостей». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что ее обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».