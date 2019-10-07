Челябинский сенатор вылетает в Москву на первую встречу с Матвиенко

Челябинский сенатор Маргарита Павлова летит на первое свое заседание Совета Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Новый сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова 7 октября вылетает в Москву. Как она сообщила корреспонденту «URA.RU», в столице ей предстоит встретиться с руководителями комитетов, где она будет работать, и поучаствовать в первом заседании верхней палаты российского парламента.

«До заседания нужно решить много оргмоментов. Встречаюсь с руководителями двух комитетов: по конституционному законодательству и госстроительству (председатель — Андрей Клишас), а также по бюджету и финансовым рынкам (Николай Журавлев). По согласованию с губернатором Алексеем Текслером определимся, в каком буду работать. 9 октября впервые поучаствую в заседании Совета Федерации», — добавила Павлова.

Маргарита Павлова работала телеведущей, затем детским омбудсменом и уполномоченным по правам ребенка. Текслер на осенних выборах включил ее в сенаторскую тройку вместе с депутатом Госдумы, главой областного отделения «Справедливой России» Валерием Гартунгом и спикером Заксобрания области, лидером регионального отделения «Единой России» Владимиром Мякушем.

ЗСО на заседании 26 сентября приняло отставку Павловой с поста омбудсмена. С того момента она стала сенатором, представителем губернатора в Совете Федерации РФ.