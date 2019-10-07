Сокамерники умершего в Зауралье заключенного признались в преступлении

Заключенные сомневаются, что осужденного за убийство младенца убили сокамерники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подозреваемые в нанесении побоев зауральскому заключенному дают признательные показания. Сокамерники избили осужденного за убийство 10-месячной девочки из Каргаполья, позже он скончался. О ходе разбирательства «URA.RU» рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии Александр Бушмакин.

«Вы же представляете, какое отношение у контингента к такому роду преступников. Поместить его отдельно? Там все убийцы. Может, возник конфликт, и не сдержались. Подозреваемые признались. Истину установит следствие», — прокомментировал происшествие Бушмакин. По его словам, в первые дни конфликтом между осужденными не было. «Мы поговорили с дневальным, начальником отряда, с осужденными, все говорят, что за три дня, которые молодой человек там провел, конфликтов не было», — добавил он.

«Расследование дела продолжается», — уточнили в областном СУ СКР. Свою проверку проводит УФСИН. «На проверку нам отводится 30 дней, срок еще не истек», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ведомства Руслан Бурсин. Другие осужденные в колонии сомневаются, что кто-то причастен к смерти заключенного. «Что делали с парнем из Каргаполья, мы точно не знаем, и вообще, делали ли?» — рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в курганской колонии 14 сентября. По неподтвержденным данным, 28-летнего осужденного перед смертью насиловали. Правозащитники уверены: если бы администрация колонии приняла меры заранее, то гибели заключенного можно было избежать.