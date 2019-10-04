В России стали чаще умирать от алкоголя

В 2019 году от отравления спиртным умерли 4,67 тысяч человек
Уровень смертности от отравлений алкоголем в России за восемь месяцев 2019 года вырос на 14,3%. Всего за январь—август текущего года 4,67 тысяч случаев. Это следует из данных Росстата.
«Уровень смертности от случайных отравлений алкоголем в России в январе—августе 2019 года <…> составил приблизительно 4,67 тысяч случаев», — сообщает
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе заявила, что общее употребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 43% за 13 лет. По словам организации это связано с ограничением доступности алкоголя и повышением цен на спиртное.