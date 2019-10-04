Девушка, которой муж отрубил руки, ответила на слухи о новом замужестве

Маргарита Грачева, которой бывший супруг изрубил кисти рук, опровергла ранее появившуюся информацию о новом замужестве. Также девушка подтвердила выход своей книги «Счастлива без рук».
«Книга — да. Но замуж я пока не собираюсь», — написала Грачева в сторис на своей странице в Instagram. Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что у девушки появился новый избранник, который уже сделал ей предложение. Издание уточняло, что Грачева ответила согласием, но свадьба состоится не в этом году.
Бывший супруг Маргариты Дмитрий Грачев в декабре 2017 года после известия, что жена хочет с ним развестись, отвез ее в лес и топором изрубил женщине кисти рук, напоминает агентство Nation News. Позже Грачев был приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима, также было возбуждено уголовное дело в отношении участкового, не реагировавшего на сообщения Маргариты Грачевой об угрозах со стороны мужа.
После инцидента Грачева перенесла множество операций: одну кисть удалось пришить, вместо второй сделали протез. Недавно девушка выпустила книгу «Счастлива без рук», которая посвящена ее жизни после инцидента и в период восстановления.