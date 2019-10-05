На Ямале сотрудникам компании с пропиской в Тюмени не платят зарплату

Сотрудники транспортной компании ждут зарплату два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) работникам транспортной компании «НТК +» уже два месяца не выплачивают зарплату. Сотрудники организации не обращаются в вышестоящие инстанции в страхе потерять рабочие места, однако хотят привлечь внимание администрации города к данной проблеме. Об этом редакции «URA.RU» в анонимном письме сообщил коллектив работников «НТК +».

«В Ноябрьской транспортной компании не выплачивают заработную плату работникам более двух месяцев. <…> Работники не обращаются в органы прокуратуры, в отдел по охране труда, так как боятся остаться без работы», — говорится в обращении. Уточняется, что сотрудникам компании-перевозчика не выплатили зарплату за август и сентябрь. Изначально управляющий организации обещал выдать заработную плату за август до 30 сентября, потом после 4 октября, однако работники до сих пор остаются без денег.

В письме также указано, что это не первые нарушения трудового законодательства в «НТК +». Так, сотрудникам компании зарплату не платят дважды в месяц, не компенсируют расходы за проезд в льготный отпуск. Компания «НТК +», согласно данным системы СБИС, зарегистрирована в Тюмени.

Корреспонденты «URA.RU» пытались связаться с руководством «Ноябрьской транспортной компании», однако на телефонные звонки представители организации не отвечали. Не удалось получить комментарий и у пресс-службы администрации Ноябрьска.