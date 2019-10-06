Соловьев заявил о «реинкарнации Яценюка» после призыва поставить забор между Украиной и Донбассом

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил о необходимости построить забор между Украиной и Донбассом. По мнению Соловьева, в этой инициативе произошла реинкарнация бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Во время программы «Свобода слова» Гордон предложил «отгородиться забором» от неспокойного региона. По его мнению, после того как Донбасс. окажется «за кордоном», можно будет говорить о восстановлении экономики в стране.
«Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка», — отреагировал на нициативу Соловьев в своем Telegram-канале.
Два года назад Киев начал проводить политику транспортной блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Еще раньше правительство Яценюка подписало проект «Стана», согласно которому на границе с РФ должны быть построены мощные оборонительные укрепления.В итоге выяснилось, что на постройке стены произошла растрата бюджетных средств. Как пишет Nation News со ссылкой на прокуратуру Украины, подрядчики положили себе в карман 1,8 миллиона гривен. «Сведения об объемах выполненных работ и их стоимость между заказчиком и подрядчиком не подписана. Деньги исчезли в неизвестном направлении», — говорилось в сообщении надзорного органа. В Киеве признали, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».