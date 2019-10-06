Покрас Лампас рад, что история работы в Екатеринбурге получила продолжение Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас закончил восстановление «Супрематического креста» в Екатеринбурге. Каллиграфист также рассказал о скандале, из-за которого ему пришлось вновь вернуться к этой работе.

«В целом я рад, что история имеет продолжение. Самая важная часть произошедшего в том, что город можно не уводить в конфликт, а объединять. Можно находить общий язык даже с теми, чье мнение ты не разделяешь, но чьи взгляды важны для города», — рассказал Покрас в интервью каналу «Лампа» в Telegram.

Художник подчеркнул, что новый вариант арт-объекта «ближе приводит работу к исторической кладке и позиции супрематизма». Лампас считает, что новый вариант подчеркивает баланс того, «что происходит в мире искусства и в городской среде».

Также каллиграфист рассказал, подходил ли к нему кто-то из противников первого варианта работы. «Был диалог на тему того, что площадь в новом виде требует переосмысления названия. Были предложены варианты, которые могут быть связаны с религиозным крестом. Однако я объяснил, что у площади и художественной работы есть свои названия, а добавлять какой-то третий смысл неправильно», — подытожил Покрас Лампас.

Как отмечает корреспондент «URA.RU», следивший за ходом работ, православных активистов не было рядом с площадью, где работал Покрас. Кроме того, журналист уточнил, что, возможно, в работу внесут последние штрихи утром 7 октября.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в начале июля. Но вскоре его по ошибке закатали в асфальт. Позже против восстановления изображения устроили акцию протеста православные активисты. Им не понравилось, что люди будут ходить по кресту ногами. В результате граффити решили изменить.