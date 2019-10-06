05 октября 2019

На Украине угрожают России «ордой роботов-киллеров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны-киллеры спасут Украину от поражения в войне с Россией, считает экспертФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украина должна защищать страну дронами-убийцами. Такое заявление сделал директор центра исследований армии, конверсии и разоружения страны Валентин Бадрак.

Бадрак считает, что создание таких роботов стало бы «асимметричным щитом сдерживания российской агрессии и адекватным подходом» к защите страны. «Идею „москитного флота“ вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», — передает Life слова зарубежного эксперта.

При этом Бадрак уточнил, что при нынешнем курсе вооружений у его страны не будет шансов в противостоянии с Россией. Более того, эксперт считает «форменной глупостью» то, что Киев строит в 2019 году «украинскую версию Як-130» [российского учебно-боевого самолета]. Он уверен, что Украине необходимо сделать акцент на развитии принципиально новых технологий, а не на модернизации уже существующего вооружения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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