На Украине угрожают России «ордой роботов-киллеров»

Украина должна защищать страну дронами-убийцами. Такое заявление сделал директор центра исследований армии, конверсии и разоружения страны Валентин Бадрак.
Бадрак считает, что создание таких роботов стало бы «асимметричным щитом сдерживания российской агрессии и адекватным подходом» к защите страны. «Идею „москитного флота“ вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», — передает
При этом Бадрак уточнил, что при нынешнем курсе вооружений у его страны не будет шансов в противостоянии с Россией. Более того, эксперт считает «форменной глупостью» то, что Киев строит в 2019 году «украинскую версию Як-130» [российского учебно-боевого самолета]. Он уверен, что Украине необходимо сделать акцент на развитии принципиально новых технологий, а не на модернизации уже существующего вооружения.