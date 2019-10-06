Центробанк выяснил, какие российские семьи могут оплачивать ипотеку

Лишь 35% семей в России способны ежемесячно выплачивать ипотечный кредит, посчитали в Центробанке. Регурятор отмечает, что чем больше в семье детей, тем меньше возможности для выплаты кредита.
Как следует из аналитической записки Центробанка «Жилищное строительство», вносить ежемесячные платежи по ипотеке могут от 27 до 35% семей. Отмечается, что площадь жилья должна быть не менее 18 квадратных метров на человека, пишет
«Доля семей, для которых доступно ипотечное кредитование для расширения жилья, значительно меняется в зависимости от количества детей», — отмечает регулятор. У родителей с одним ребенком возможность купить квартиру в ипотеку составляет 30%, если же в семье три и более детей, то возможности сокращаются до 5%.
По статистике ЦБ, в прошлом году 12% российских домохозяйств имели ипотечный кредит.
Ране эксперты Высшей школы экономики рассказали, что в России стремительно сокращается средний класс, на это влияет, в том числе, наличие в семье нескольких детей.