05 октября 2019

Центробанк выяснил, какие российские семьи могут оплачивать ипотеку

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Только треть семей могут регулярно платить ипотечный кредитФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лишь 35% семей в России способны ежемесячно выплачивать ипотечный кредит, посчитали в Центробанке. Регурятор отмечает, что чем больше в семье детей, тем меньше возможности для выплаты кредита.

Как следует из аналитической записки Центробанка «Жилищное строительство», вносить ежемесячные платежи по ипотеке могут от 27 до 35% семей. Отмечается, что площадь жилья должна быть не менее 18 квадратных метров на человека, пишет RNS. Оптимальный вариант, по мнению регулятора — 30 «квадратов» на каждого члена семьи — это средняя обеспеченность жильем в странах Восточной Европы.

«Доля семей, для которых доступно ипотечное кредитование для расширения жилья, значительно меняется в зависимости от количества детей», — отмечает регулятор. У родителей с одним ребенком возможность купить квартиру в ипотеку составляет 30%, если же в семье три и более детей, то возможности сокращаются до 5%.

По статистике ЦБ, в прошлом году 12% российских домохозяйств имели ипотечный кредит.

Ране эксперты Высшей школы экономики рассказали, что в России стремительно сокращается средний класс, на это влияет, в том числе, наличие в семье нескольких детей.

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