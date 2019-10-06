Экономист назвал две главные причины, почему люди не хотят хранить деньги в банках

Людям, хранящим сбережения в банках, не нравятся условия кредитных организаций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утечка данных клиентов — не главная причина, почему люди все меньше доверяют банками. Снижение ставок по депозитам и внезапные блокировки карт гораздо сильнее отпугивают клиентов, считает старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

«Главная причина, почему люди стараются меньше пользоваться услугами банков, в том числе для хранения сбережений, это резко обострившаяся практика блокировки операций по непонятным причинам. Это касается и тех, у кого открыты счета как у индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, да вообще всех», — пояснил Жаворонков «URA.RU».

В последнее время банки часто снижают ставки по вкладам в одностороннем порядке, отмечает Жаворонков. Несмотря на то что они действуют законно, поскольку такой пункт содержится в большинстве договоров, частое повторение этих случаев становится проблемой. «Банкам в первую очередь стоит задуматься, как не создавать клиентам неудобство непонятными блокировкам, а также чтобы ставки по депозитам находились на приличном уровне, а не об утечке каких-то данных», — добавил экономист.

Ранее Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам минимум 200 клиентов. Продавцы украденных данных говорили, что владеют данными о 60 миллионах карт. Позднее банк выяснил, что виновником утечки стал сотрудник кредитной организации.