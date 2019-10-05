Виновником масштабной утечки данных россиян оказался сотрудник Сбербанка

Виновником по делу об утечке персональных данных клиентов Сбербанка оказался сотрудник кредитной организации. Он дал признательные показания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе банка.
Злоумышленника вычислили в ходе внутреннего расследования в Сбербанке. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который в силу обязанностей имел доступ к базам данных. Сотрудник хотел украсть информацию «в корыстных целях».
«Угроза утечки клиентских данных отсутствует», — заключили в пресс-службе Сбербанка. Средства клиентов, добавляют в кредитной организации, также были в полной безопасности.
Ранее Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает по меньшей мере 200 клиентов, напоминает агентство Nation News. Продавцы украденных данных утверждали, что владеют данными о 60 миллионах карт. Как уточняет «Пятый канал», в Сбербанке заявили, что не будут выплачивать компенсации пострадавшим клиентам, но перевыпустят их «кредитки».