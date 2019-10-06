Собчак распространила фейковое видео с «Соловьевым в Италии»

Видео якобы с Владимиром Соловьевым распространяют в Сети Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ксения Собчак опубликовала в своем telegram-канале видео, в котором якобы присутствует ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев.

«На это видео можно, как на огонь, смотреть бесконечно», — пошутила Собчак. Так она прокомментировала пост в Facebook, где видео с человеком, отдаленно похожим на журналиста, сопровождается подписью: «Соловьев в Италии на озере Комо и его белая лодка».

На видиозаписи видно, как на мужчину, сидящего в лодке, выливают жидкость, напоминающую птичий помет. Однако этим мужчиной является не телеведущий, а неизвестный иностранец, который после случившегося выражает свое недовольство на французском языке. На одном youtube-канале пояснили, что мужчина стал жертвой популярного французского комика Реми Гайяра. Именно он в костюме птицы облил проплывавшего в лодке мужчину. Причем видео с шуткой появилось в Сети еще в 2014 году.

Ранее Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал слушателя из Татарстана «мразью» и заявил, что таких, как он, нужно проверять на причастность к ИГИЛ [запрещенная в России организация]. После чего житель республики попросил завести на Соловьева уголовное дело по факту оскорбления татар, передает Nation News.