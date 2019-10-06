Дипломат предостерег Москву от жесткой реакции на допрос депутата в США

России не следует повторять действия США Фото: stockvault/License

Россия не должна принимать жестких ответных мер, реагируя на допрос депутата Госдумы в США Инги Юмашевой. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«Они [Соединенные Штаты Америки] подталкивают различные страны и нас, в частности, к принятию эмоциональных, плохо продуманных мер. К сожалению, некоторые высказывания наших политологов носят наивный характер. Таким желанием действовать на автомате, они „льют воду“ на тех, кто все это придумал», — заявил Бакланов. Он считает, что в данной ситуации российским властям следует проявить мудрость и не прибегать к «зеркальному ответу». Бакланов также посоветовал дождаться момента, когда в США возобладает альтернативная линия политики в отношении России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что депутата Госдумы РФ Юмашеву допросили сотрудники ФБР. Юмашева прибыла в США для участия в саммите «Диалог Форт Росс», передает Nation News. В Госдуме обвинили спецслужбы США в превышении полномочий. А МИД РФ заявил, что такие действия со стороны США нацелены на дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает RT.