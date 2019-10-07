Источник: личный телефон губернатора Комаровой атаковали спамеры

Разбираться в ситуации с телефонным спамом пришлось силовикам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Номер мобильного телефона губернатора Югры Натальи Комаровой узнали злоумышленники, после чего в адрес главы региона началась спам-атака. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник из числа силовиков.

«Кто-то организовал спам-прозвон на ее [Натальи Комаровой] номер. Вся „спецура“ с выходных на ногах», — добавил информатор.

Как объяснил журналисту агентства источник, при попытке ответить на звонок соединение прерывается, а затем вызов повторяется, что полностью блокирует возможность пользоваться телефоном. Агентству не удалось выяснить, с каких именно номеров звонят злоумышленники, но источник объяснил, что «такие вещи нужно проверять именно ФСБ». В департаменте общественных и внешних связей Югры на вопросы журналиста агентства о том, известно ли им что-то о данной ситуации, ответили отрицательно.

Аналогичная спам-атака была организована 8 сентября в адрес спикера Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуша, а также редактора челябинского бюро «URA.RU» Альбины Золотухиной.