Заключенный, которого били и насиловали в пермской колонии, выходит на свободу

Колонию №9 обвиняют во многих нарушениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Заключенный, которого избили и изнасиловали в ИК №9 в Соликамске (Пермский край), выходит на свободу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook общественник Владимир Осечкин, выступающий в защиту тех, кто подвергся пыткам и насилию в колониях или тюрьмах.

«9 октября из ворот пермской ИК-9 выйдет на свободу жертва пыток Дмитрий Сергеев. Он сирота. И смелый малый, разрешивший публиковать, мягко говоря, унизительные кадры, чтобы показать обществу, какой ад творят СДП-активисты по указанию оперативников ФСИН. У Димы нет никого. Была девушка, невеста, но его посадили за кражу и, пока он сидел, она вышла замуж за другого. Нет жилья, нет денег, нет нормальной одежды. Нет ни-че-го», — написал Осечкин и попросил пользователей сети о помощи.

Сам общественник оплатил дорогу адвокату пострадавшего в Пермь, смонтировал фильм о нарушениях прав заключенных и направил ряд заявлений в защиту Сергеева. Кроме того, Осечкин отметил в своем посте, что в процессе монтажа находится фильм о пытках в колонии №9. «Материалов много, масса доказательств страшных преступлений офицеров ФСИН и СДП-активистов. Там много лет подряд убивали, насиловали, вымогали», — подчеркнул общественник.

Вокруг колонии Соликамска разразился скандал после того, как в соцсети попало видео того, как заключенные избивают и насилуют осужденного. Позже факты подтвердила прокуратура региона. В отношении заключенных возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании.