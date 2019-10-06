«Билайн» заявил о массовой утечке данных абонентов

Российская телекоммуникационная компания «Вымпелком» («Билайн») призналась в утечке части базы данных клиентов за 2017 год. Однако, по словам пресс-службы компании, на данный момент большая часть этой информации уже неактуальна.
Ранее в одном из telegram-каналов сообщалось, что данные восьми миллионов абонентов «Билайна» находятся в открытом доступе на файлообменниках. «В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД (фиксированного интернета — прим. ред.) вследствие злонамеренных действий ряда лиц», — рассказали ТАСС в пресс-службе оператора.
В данный момент оператор проводит расследование и делает все возможное, чтобы подобное не повторилось. При этом информацию о том, что «Билайн» сам распространяет личные данные клиентов, в пресс-службе компании назвали заказной.
Ранее сообщалось, что операторы связи опасаются утечки данных миллионов абонентов. Так, предполагаемый механизм функционирования Единой информационной системы проверки сведений о мобильных абонентах (ЕИС) может нести для владельцев сотовых телефонов серьезные риски, так как в проекте не предусмотрены требования информационной безопасности.