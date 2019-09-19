Операторы связи опасаются утечки данных «миллионов абонентов»

Крупнейшие операторы связи хотят избежать утечки, ради чего нужно поменять существующий законопроект Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Крупнейшие российские операторы сотовой связи — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») — считают, что у миллионов россиян могут украсть личные данные. По мнению ведущих игроков рынка, предполагаемый механизм функционирования Единой информационной системы проверки сведений о мобильных абонентах (ЕИС) несет для владельцев сотовых телефонов серьезные риски.

«Проект не предусматривает требований к информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных либо отсылку к необходимому подзаконному регулированию, это может повлечь утечку данных о нескольких миллионах абонентов», —сообщают «Известия» со ссылкой на письмо операторов связи, отправленное главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аскакову.

Аскаков заявил, что предложение крупнейших игроков рынка будет изучено, а представителей компаний пригласят для доработки инициативы.

В свою очередь представители Банка России и Минкомсвязи не видят в сложившейся ситуации никаких рисков. Они утверждают, что оператор системы не будет хранить данные пользователей, а также не будет изучать запросы в адрес операторов связи и ответы, полученные от них.

Законопроект, касающийся создания ЕИС, предусматривает, что кредитные и другие организации смогут запрашивать персональные данные абонентов-физлиц, а также информацию о статусе сим-карты пользователя и абонентского договора. Все данные будут храниться у единого оператора, на роль которого в правительстве предлагают Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС),