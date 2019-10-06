Милонов поставил диагноз Ольге Бузовой

Виталий Милонов резко отозвался о популярности Ольги Бузовой
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сравнил популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой с заболеваниями, которые трудно вылечить. С критикой в адрес звезды парламентарий обрушился в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
«Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно», — заявил Милонов. Депутат выразил надежду на то, что для певицы «не все закончено» и она начнет «жить нормальной жизнью».
Также Милонов посоветовал Бузовой задуматься о создании семьи. По его словам, девушке следует выйти замуж «по-настоящему», а не «на камеру». «Нормального мужика взять себе, не какого-нибудь щегла», — дал рекомендацию депутат.