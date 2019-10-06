ФБР отреагировало на допрос депутата Госдумы в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом депутата Госдумы РФ от «Единой России» Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
«У нас нет комментариев [по данной ситуации]», — цитирует ТАСС официального представителя американского силового ведомства. Собирается ли ФБР в будущем выступить с какой-либо официальной позицией по поводу произошедшего, пока неизвестно.
Ранее посол России в США рассказал, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву допросили сотрудники ФБР. Юмашева прибыла в США для участия в саммите «Диалог Форт Росс».
В Госдуме обвинили спецслужбы США в превышении полномочий. А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что депутат Юмашева не будет прерывать поезду в США в связи с инцидентом. Дипломат Андрей Бакланов рассказал о возможной реакции властей РФ на скандальную ситуацию.