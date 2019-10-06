ФБР отреагировало на допрос депутата Госдумы в США

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Американское силового ведомства решило не комментировать резонансную ситуациюФото: unsplash/

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом депутата Госдумы РФ от «Единой России» Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«У нас нет комментариев [по данной ситуации]», — цитирует ТАСС официального представителя американского силового ведомства. Собирается ли ФБР в будущем выступить с какой-либо официальной позицией по поводу произошедшего, пока неизвестно.

Ранее посол России в США рассказал, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву допросили сотрудники ФБР. Юмашева прибыла в США для участия в саммите «Диалог Форт Росс».

В Госдуме обвинили спецслужбы США в превышении полномочий. А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что депутат Юмашева не будет прерывать поезду в США в связи с инцидентом. Дипломат Андрей Бакланов рассказал о возможной реакции властей РФ на скандальную ситуацию.

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-
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