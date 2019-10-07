Собчак назвала главу «Ростеха» Чемезова владельцем оппозиционного телеканала

Ксения Собчак распространила данные о том, кто, по ее информации, владеет каналом RTVi Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что, по ее данным, истинным владельцем канала RTVi, весьма критично освещающего политическую жизнь России, якобы является глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«RTVi принадлежит по факту Чемезову. Это известно абсолютно всем на рынке. Какая разница кому принадлежит на бумаге? (((И, кстати, круто, что Чемезов не цензурит это СМИ. Пока во всяком случае», — отметила экс-кандидат в президенты РФ в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Таким образом Собчак отреагировала на новость издания «Открытые медиа», которое со ссылкой на собственный источник сообщило о смене владельца телеканала RTVi. В публикации издания говорилось о том, что им будто бы станет бизнесмен Майкл Исраелян.

Международный русскоязычный телеканал RTVi был создан в 1997 году влиятельным российским олигархом Владимиром Гусинским. В 2012 году владельцем телеканала стал бывший генеральный директор телеканала «Звезда» Руслан Соколов.

В 2017 году RTVi был перезапущен на деньги инвестора, имя которого не называется. О том, что RTVi может быть подконтролен Сергею Чемезову регулярно писали российские журналисты и блогеры (в частности, об этом не раз заявлял журналист Олег Кашин). Косвенным подтверждением этой версии может служить недавнее нашумевшее высказывание Чемезова о протестных митингах, проходивших в Москве летом этого года.