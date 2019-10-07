Солист «Любэ» Расторгуев рассказал о попытке дать денег Путину

Николай Расторгуев хотел отблагодарить Владимира Путина за подаренный кортик
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался дать президенту РФ Владимиру Путину 100 долларов. Ситуация произошла около десяти лет назад после концерта в Кремле.
«Глава государства вручил Расторгуеву кортик в подарок. Музыкант вспомнил примету: за холодное оружие надо благодарить монетой любого достоинства, чтобы не поссориться с дарящим», — сообщает
Однако у Расторгуева не оказалось с собой мелких денег и он дал главе страны 100 долларов, которые были у него в кармане. «Я ему [Владимиру Путину] протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — цитирует певца НТВ. При этом деньги от солиста «Любэ» российский лидер не принял.