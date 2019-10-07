06 октября 2019

Солист «Любэ» Расторгуев рассказал о попытке дать денег Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы
Николай Расторгуев хотел отблагодарить Владимира Путина за подаренный кортикФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался дать президенту РФ Владимиру Путину 100 долларов. Ситуация произошла около десяти лет назад после концерта в Кремле.

«Глава государства вручил Расторгуеву кортик в подарок. Музыкант вспомнил примету: за холодное оружие надо благодарить монетой любого достоинства, чтобы не поссориться с дарящим», — сообщает News.ru.

Однако у Расторгуева не оказалось с собой мелких денег и он дал главе страны 100 долларов, которые были у него в кармане. «Я ему [Владимиру Путину] протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — цитирует певца НТВ. При этом деньги от солиста «Любэ» российский лидер не принял.

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© Служба новостей «URA.RU»
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