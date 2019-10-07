Владимир Путин отдыхал вместе с Сергеем Шойгу Фото: Официальный сайт Президента РФ

Накануне своего дня рождения президент РФ Владимир Путин отправился в тайгу. Видео с отдыха главы государства показала его пресс-служба.

На опубликованных кадрах Владимир Путин любуется пейзажами Сибири и ездит в машине вместе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу. «Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — цитирует «Пятый канал» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. В этом году ему исполняется 67 лет. Как отмечали в Кремле, глава государства проведет праздник на природе в кругу близких людей.