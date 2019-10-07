В ХМАО заблокировали счета крупного завода

Компания, занимающаяся изготовление оборудования для нефтяников, не впервые испытывает финансовые трудности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Счета крупнейшего на востоке Западной Сибири завода по производству нефтепогружных насосов «Алмаз», расположенного в Радужном (ХМАО), заблокированы. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Аванс им выплатили в прошлом месяце, сейчас долгов нет, но приближается время выплаты зарплаты, и, скорей всего, будут задержки», — добавляет информатор.

В бухгалтерии ООО «Алмаз» на вопросы агентства отвечать отказались. заявив, что обсуждать финансовое состояние предприятия, в котором работают порядка 900 человек, с журналистами не хотят. В приемной же подтвердили, что сейчас долгов по зарплате нет. Об этом же сказала и глава города Радужного Наталья Гулина. «О блокировании счетов мне ничего не известно. Я сейчас в командировке. Приеду — буду разбираться», — заявила чиновница, добавив, что финансовые проблемы на предприятии время от времени действительно возникают.

Похожая ситуация на крупнейшем предприятии ХМАО складывалась в мае этого года, когда выплату заработной платы сотрудникам брала под контроль прокуратура. В прокуратуре Югры сообщили, что ситуация находится под их контролем и сейчас.

Завод по производству нефтепогружных насосов «Алмаз» в Радужном принадлежал югорскому бизнесмену Андрею Копайгоре, однако в апреле он избавился от проблемного актива, передав его выходцу из «Сургутнефтегаза» Карлгаш Контрабаевой. Информация о смене учредителя зафиксирована и в базе данных СБИС. Получить комментарий Контрабаевой на момент публикации материала не удалось. Ее телефон недоступен для звонков.