Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Юлия Юзик до сих пор находится в СИЗО в ТегеранеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, которую задержали в иранском Тегеране. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал ее бывший муж, журналист издания Lenta.ru Борис Войцеховский.

«Я знаю, что позавчера и вчера представители нашего консульства были в иранском МИДе, пытались что-то сделать, получить доступ к Юлии. Насколько я понимаю, попытки пока не увенчались успехом. Она по прежнему находится в СИЗО и ждет хотя бы какого-то решения и возможности встретиться с кем-то из представителей России», — заявил он. В МИД РФ «URA.RU» не прокомментировали данную информацию и попросили прислать официальный запрос.

Войцеховский отметил, что суд, который был запланирован на 5 октября, перенесли на неизвестное ему время. «Дело в том, что были выходные. Все надеются, что, возможно, это случится сегодня», — объяснил журналист. Он также подчеркнул, что телефонной связи с Юзик до сих нет.

Российскую журналистку, автора книги о террористках-смертницах Юлию Юзик задержали в Тегеране для «объяснений» 3 октября, передает RNS. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что ее скоро освободят. Семья корреспондента узнала о задержании из ее звонка. После этого у Юзик отобрали телефон. По предварительной информации, журналистку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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