Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

Юлия Юзик до сих пор находится в СИЗО в Тегеране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, которую задержали в иранском Тегеране. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал ее бывший муж, журналист издания Lenta.ru Борис Войцеховский.

«Я знаю, что позавчера и вчера представители нашего консульства были в иранском МИДе, пытались что-то сделать, получить доступ к Юлии. Насколько я понимаю, попытки пока не увенчались успехом. Она по прежнему находится в СИЗО и ждет хотя бы какого-то решения и возможности встретиться с кем-то из представителей России», — заявил он. В МИД РФ «URA.RU» не прокомментировали данную информацию и попросили прислать официальный запрос.

Войцеховский отметил, что суд, который был запланирован на 5 октября, перенесли на неизвестное ему время. «Дело в том, что были выходные. Все надеются, что, возможно, это случится сегодня», — объяснил журналист. Он также подчеркнул, что телефонной связи с Юзик до сих нет.